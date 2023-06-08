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Военная операция на Украине

В районе Северо-Крымского канала не зафиксировали превышения уровня радиации

В Институте биологии южных морей имени Ковалевского РАН добавили, что уровень воды в Северо-Крымском канале не понизился

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН не обнаружили превышения радиационного фона на Северо-Крымском канале. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе института.

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"Сегодня специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ снова работают на Северо-Крымском канале. В районе поселка Советское ученые произвели замеры радиационного фона, который на сегодняшний день не превышает 0,1 микрозиверта, что вполовину ниже санитарных норм", - говорится в сообщении.

В институте добавили, что уровень воды в Северо-Крымском канале не понизился. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
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