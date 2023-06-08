В Госдуме предложили обсудить идею лишать прав за пойманные камерой повторные нарушения

Это предложение является актуальным, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Предложение Госсовета Татарстана о лишении водителей прав в случае повторной фиксации камерами превышения скорости является актуальным, требует глубокого изучения, эту тему необходимо обсудить в Госдуме. Такое мнение выразил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов ("Единая Россия").

"Инициатива коллег из Татарстана мне представляется актуальной. К сожалению, несмотря на постоянно сокращающийся показатель смертности на дорогах, все-таки цифры удручающие. Любая жизнь ценна. Нам много предстоит еще в этом смысле сделать, в том числе и на законодательном поле. Коллеги - региональные депутаты - предложили свое видение ситуации и представили статистику, она как минимум заслуживает внимания, глубокого изучения. Полагаю, что нам в комитете это стоит обсудить", - сказал Бессарабов.

Он отметил, что сотрудников ДПС на дорогах становится меньше, но больше появляется камер видеонаблюдения, и такие технологии необходимо "продвигать и использовать для того, чтобы наводить порядок на дорогах". "Надо думать о более суровом наказании в виде лишения водительских прав, но при этом не забывать о процедуре рассмотрения этих дел через суд для того, чтобы все спорные моменты можно было публично, открыто в процессе обсудить, а судья мог вынести законное, правосудное решение", - добавил депутат.

По его мнению, штрафная система - "серьезная профилактическая мера", однако при повторном совершении правонарушения перестает работать, поэтому "надо думать о новых элементах, препятствующих, профилактирующих совершение новых административных правонарушений".

Ранее Госсовет Татарстана направил на рассмотрение Совета законодателей проект поправок о лишении прав за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу в случае фиксации нарушения камерами, а не инспектором ДПС, как сейчас. По сложившейся практике, инициативы, поддержанные советом, потом вместе с заключением вносятся в Госдуму уже в виде законопроектов.