Участники автопробега "Дорогами Победы" стартовали из Петербурга в Севастополь

Они преодолеют свыше 5 тыс. км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты и сотрудники Законодательного собрания Санкт-Петербурга отправились во второй автопробег "Дорогами Победы". Об этом в своем Telegram-канале в четверг сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, отметив, что в этот раз участники автопробега доедут до Севастополя.

"В прошлом году мы ехали до Волгограда, в этом году поедем уже до Севастополя - география растет. К нам присоединятся депутаты из других регионов. Очень приятно, что пробег стал событием федерального уровня, его все ждут, нас ждут во всех регионах, встречают. Хоть это только второй автопробег, но мы уверены, что он станет традиционным. Важно сохранять историческую память, но и, конечно, нельзя не сказать о том, что этим автопробегом мы поддерживаем ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО. Для нас это очень важно", - сказал Бельский.

За несколько дней участники пробега преодолеют свыше 5 тыс. км и доберутся до Севастополя, попутно посещая города воинской славы и доблести, чтобы выразить признание подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Участники автопробега посетят военные мемориалы в Воронеже, Ржеве, Липецке, Волгограде и других городах.