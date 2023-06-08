Срок начала эксплуатации новой плавучей поликлиники для жителей Югры сдвинут на год

Рейсы запланированы на 2026 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июня. /ТАСС/. Первые рейсы плавучей поликлиники, которая придет на замену единственному в России речному судну "Николай Пирогов", ежегодно обследующему жителей удаленных поселений и представителей коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе в ходе летней навигации, запланированы на 2026 год. Стоимость его создания выросла более чем в 1,4 раза, до 1,155 млрд рублей, сообщил ТАСС в четверг главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. Для жителей отдаленных территорий Югры такой визит медиков - единственная возможность пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии рядом с местом проживания. Ранее замдиректора Департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова сообщала ТАСС, что первые рейсы новой плавполиклиники планируются в 2025 году, а "Николай Пирогов" отправится на капремонт в 2024 году. При этом власти отмечали, что на ее создание потребуется около 800 млн рублей.

"Срок поставки нового медицинского судна запланирован до конца сентября 2025 года. Теплоход сможет выйти в рейс для оказания медицинской помощи в навигационный период 2026 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость нового судна составляет 1,155 млрд рублей. "Удорожание теплохода произошло по следующим причинам: изменение характеристик основных двигателей, удлинение корпуса судна. Навигация "Николая Пирогова" продлена до 2025 года с учетом плановых ремонтов и допусков речного регистра. В конце 2023 года будет проведено полное обследование судна на предмет выявление дефектов теплохода. В 2024 году будет подготовлена проектно-сметная документация, которая определит объем и сроки проведения капитального ремонта", - пояснил Ташланов.

Он уточнил, что на новом теплоходе будет не менее 25 кабинетов для приема врачей-специалистов, здесь сможет комфортно разместится мобильная бригада из 26 медицинских работников и 10 членов экипажа, которые в том числе смогут вести прием маломобильных жителей. При этом сейчас в состав бригады "Николая Пирогова" входят 12 специалистов, в частности терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врач общей практик, а на борту оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеется малая операционная, функционирует телемедицинский центр.