Проезд между Лавандой и Лучистым в Крыму временно закроют из-за оползня

Ремонтные работы займут около шести месяцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Участок дороги между селами Лаванда и Лучистое в Республике Крым будет закрыт для проезда до полугода из-за оползня, сообщил ТАСС в четверг министр транспорта региона Николай Лукашенко.

"Движение будет ограничено до полугода, несколько месяцев точно займет. Сейчас там оценивают масштабы бедствия, задача - остановить оползень и, соответственно, принимать меры по восстановлению дорожного полотна. На месте работают проектировщики и организации, которые оценивают ущерб", - сказал Лукашенко.

Он уточнил, что из-за перекрытого движения изменено два автобусных маршрута: "Там ходил автобусный маршрут № 7 Алушта - Лучистое, заезжал он с автомобильной дороги Симферополь - Алушта - Ялта. Сейчас, чтобы создать комфортные условия для жителей, два автобуса выходят из Алушты по ранее действовавшему расписанию. Один осуществляет движение, как и ранее, до села Лаванда, до Лучистого не доезжает, потому что там дорога перекрыта. <...> А для села Лучистое автобусный маршрут открыт № 107а, он осуществляет движение уже по трассе Алушта - Судак - Феодосия, то есть заезжает по нижней дороге непосредственно в Лучистое".

Движение транспорта между селами Лаванда и Лучистое перекрыли в среду после обрушения части насыпи из-за оползня.