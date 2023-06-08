Отсидевшего в тюрьме за выращивание марихуаны гражданина России депортировали с Бали

По данным Detik, 34-летний мужчина прибыл на Бали в 2017 году по туристической визе

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Гражданин России, который отсидел три года в тюрьме за выращивание и распространение марихуаны, депортирован с острова Бали. Об этом сообщил в четверг портал Detik.

По его информации, 34-летний мужчина прибыл на Бали в 2017 году по туристической визе. В 2020 году он и его жена были арестованы за выращивание и продажу марихуаны. Срок его заключения истек в середине мая, после чего россиянин был передан миграционным властям для осуществления процедуры депортации и содержался под стражей в специальном центре еще 20 дней.

Жена россиянина была приговорена к одному году тюрьмы и была ранее также депортирована.

Губернатор Бали Ваян Костер в мае сообщал, что власти депортировали уже почти 30 россиян в 2023 году.