Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков напомнил, что в 60 странах находятся Русские дома, где есть языковые курсы

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Россотрудничество предложило развивать сеть высокотехнологичных образовательных центров по модели, которая уже существует в России, на базе зарубежных культурных центров. Об этом сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на первом международном форуме министров высшего образования "Формируя будущее" в Казани в четверг.

"Нам необходимо развивать сеть высокотехнологичных курсов <…> на базе наших центров, которые уже есть, присутствуют в десятках стран мира. <…> Необходимо адаптировать наши образовательные проекты к современным стандартам и требованиям. <…> Мы предложили идею сети таких высокотехнологичных образовательных центров по модели, уже существующей в России, так называемые "Кванториумы". Это центры дополнительного образования", - сказал Примаков.

Он отметил, что в 60 странах располагаются Русские дома, где есть языковые курсы. "В наших культурных центрах работают кружки, курсы дополнительного образования, проходят и образовательные, и научные семинары, и конференции. Тематика самая разная", - сказал Примаков.

На форуме "Формируя будущее" присутствуют представители из 31 страны, в частности Египта, Ирана, Конго, Кубы, Палестины, ОАЭ и Бразилии.