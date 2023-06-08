В Петербурге вместе с волонтерами службы помощи туристам будет дежурить собака

В комитете по развитию туризма отметили, что в 2022 году пес по кличке Изюм "покорил сердца всех, кто обращался за помощью к волонтерам проекта информационной поддержки гостей Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге пес породы акита-ину по кличке Изюм будет дежурить в составе городской службы "Турпомощь/AskmeSPb", сообщила в четверг пресс-служба комитета по развитию туризма. Для собаки, которая уже успела стать талисманом проекта, этот сезон будет вторым.

"Волонтеров и Изюма можно встретить в разных туристских местах, но чаще всего в районе Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей, Казанского собора, Александровского сада", - рассказали в пресс-службе.

В комитете отметили, что в 2022 году собака "покорила сердца всех, кто обращался за помощью к волонтерам проекта информационной поддержки гостей Петербурга". Некоторые туристы и горожане специально приезжали в те локации, где дежурил пес со своей хозяйкой Кристиной. "За время своих дежурств Вакай-Изаму - это полное имя пса, которое переводится как "вечно молодой воин", - подарил радость не одному десятку людей и даже вдохновил на то, чтобы завести собаку такой же породы", - добавили в пресс-службе.

Изюм стал участником проекта, однажды увязавшись за хозяйкой, которая отправилась на дежурство. С тех пор он ежедневно приезжал в самые популярные у туристов места города. Когда Изюм стал полноправным членом команды, для него сшили футболку с логотипом в фирменных цветах проекта, и с тех пор за ним закрепилось звание талисмана службы, работающей под девизом "С нами в Петербурге ясно!"

Туристское волонтерское движение было создано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Сегодня в составе службы - 24 человека, которые несут дежурство в наиболее популярных у туристов местах.

"Турпомрощь/AskmeSpb" - служба, аналогов которой не существует в других городах, напомнили в комитете. В этом сезоне она начала свою работу 18 мая. В проекте задействованы студенты и выпускники петербургских профильных вузов. Волонтеры могут не только ответить туристам на вопросы о городе и событиях, но и рассказать об общественном транспорте, расположении социально значимых объектов. Проект курируют комитет по развитию туризма и подведомственное ему Городское туристско-информационное бюро.