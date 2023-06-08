8 июня, 11:47

В Госдуму внесли законопроект о приоритетном выделении мест в детсадах детям медработников

В пояснительной записке говорится, что цель инициативы - сохранить в регионах медицинских работников первичного звена

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Алтайского края внесло в Госдуму проект закона о приоритетном предоставлении мест в детских садах детям медицинских работников. Документ размещен в думской электронной базе.

Документ предусматривает "предоставление в первоочередном порядке мест в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих к оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь". Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта - сохранить в регионах медицинских работников первичного звена. "В настоящее время в системе здравоохранения России работает более 2,3 млн женщин, которые испытывают трудности при выходе [на работу] из отпуска по уходу за ребенком из-за отсутствия мест в дошкольных образовательных учреждения для их детей. Из-за нерешенности вопроса о местах в детских садах для детей медиков существенно увеличивается и без того острый дефицит медицинских кадров. <…> Первоочередной прием детей медиков в дошкольные образовательные учреждения дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым в полном объеме обеспечить свою социальную функцию", - сказано в тексте пояснительной записки. 

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