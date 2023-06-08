Жителей Херсонской области могут вывезти в другие регионы в случае необходимости

Замглавы МЧС Анатолий Супруновский сообщил, что ведомство организовало работу по жизнеобеспечению населения

ГЕНИЧЕСК /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Жителей затопленных районов Херсонской области могут вывезти в другие регионы России в случае такой необходимости. Об этом журналистам в четверг сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский.

По его словам, в самом регионе создано 63 пункта временного размещения, которые рассчитаны на 5 тыс. человек. "Мы постоянно мониторим ситуацию. Если они будут заполнены, то будет организована работа по вывозу людей в другие субъекты РФ", - сказал он.

Всего на данный момент из зон затопления эвакуированы свыше 4 тыс. человек. Более 500 из них находятся в трех пунктах временного размещения, организованных в Генической Горке, Железном Порту и Скадовске, среди них более 60 детей и 8 маломобильных граждан. Остальные жители разместились у родственников и знакомых.

По его словам, МЧС организовало в зоне затопления всю необходимую работу по жизнеобеспечению населения. "По поручению президента России Владимира Путина МЧС организована вся необходимая работа по жизнеобеспечению населения", - сказал он.

Замминистра добавил, что сотрудники МЧС помогают эвакуировать жителей. Также оперативная группа привезла с собой необходимое оборудование для приведения в порядок домовладений - это дизель-генераторы, тепловые пушки для просушки домов и мотопомпы для откачки воды.

Он заверил, что у МЧС проблемных вопросов нет. "Все силы и средства есть", - сказал Супруновский. В зоне ЧС работают свыше 670 человек и более 220 единиц техники.

По его словам, первые выплаты пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС могут начаться 12 июня. "В зоне чрезвычайной ситуации работают оценочные комиссии", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации его последствий. В этой связи Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с Супруновским в Херсонскую область.