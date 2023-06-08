8 июня, 11:45
Военная операция на Украине

Превысившим скорость при эвакуации из Шебекина водителям аннулируют штрафы

Для этого необходимо обратиться в региональное УГИБДД

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Водителям, которые превысили скорость при эвакуации из Шебекинского округа Белгородской области из-за обстрелов со сторон Вооруженных сил Украины, аннулируют штрафы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации округа.

"Автомобилистам, которые превысили скорость во время выезда из обстрелов на трассе Белгород - Шебекино - Волоконовка с 1 по 6 июня - аннулируют штрафы", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что для аннулирования штрафов необходимо обратиться в региональное УГИБДД. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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