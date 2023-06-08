Рогов сообщил о сокращении ширины Каховского водохранилища на 150 и более метров

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее заявил, что вода в Днепре в районе Запорожья ушла от береговой линии более чем на 30 м

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Ширина Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, расположенной ниже по течению Днепра, сократилась на 150 и более метров. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он разместил в Telegram-канале фото водохранилища, на котором видна широкая полоса обнажившегося заиленного дна и отступившая линия воды. "Ширина Каховского водохранилища сократилась на 150 и более метров", - написал Рогов.

7 июня Рогов сообщал, что вода в Днепре в районе Запорожья после разрушения Каховской ГЭС ушла от береговой линии более чем на 30 м. По его словам, Каховское водохранилище из-за прорыва дамбы ГЭС через два-три дня перестанет существовать, сформируется новое русло Днепра.