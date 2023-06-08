В Тверской области семье Героя России Алексея Тарасова вручили "Золотую Звезду"

Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники

ТВЕРЬ, 8 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи медали "Золотая Звезда" семье Героя России, подполковника Алексея Тарасова, который погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО), состоялась в четверг в Торжке Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Высший героизм на поле сражения - это вступить в бой с превосходящими силами противника, чтобы спасти жизни своих товарищей. Именно так поступил 2 октября 2022 года подполковник Алексей Валерьевич Тарасов. Он является для всех нас примером настоящего русского офицера, готового отдать жизнь за Родину", - сказал губернатор Игорь Руденя.

На торжественной церемонии присутствовали мать, супруга и дети Тарасова, начальник 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ, полковник Андрей Попов, военнослужащие, депутаты и юнармейцы.

"Сегодня вручена награда семье офицера, который удостоен высокого звания Герой России. Мы передадим последующим поколениям память о нем", - добавил Попов.

Тарасов родился 24 июня 1981 года в Тейкове Ивановской области. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и Военный учебно-научный центр ВВС Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Принимал участие в СВО на территории ДНР и ЛНР, Украины. На вертолете Ка-52 выполнил 82 боевых вылета. Во время СВО экипаж и вертолетные группы под командованием Тарасова уничтожили более 150 единиц военной техники.

2 октября 2022 года во время боевого вылета он обнаружил танковую группу, обстреливающую российские наземные силы, и принял решение атаковать. В результате вертолетной атаки наступление врага было сорвано, но экипаж подполковника Тарасова погиб, пояснили в правительстве области. За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента РФ подполковнику присвоено звание Героя России посмертно. 22 февраля в школе № 10 города Тейкова была открыта мемориальная доска в память о Тарасове.