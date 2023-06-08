Москвичам вручили государственные награды в преддверии Дня России

Всего мэр Москвы Сергей Собянин наградил 40 заслуженных жителей города

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам в преддверии Дня России.

"Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим Днем России", - сказал Собянин.

В своей вступительной речи мэр отметил, что Россия во все времена сталкивалась с большими испытаниями, проходила через войны и революции, которые необходимо было преодолевать, и в конечном счете выходила победителем.

"И сегодня наш черед. Страна проходит снова через испытание, которое наше поколение просто не знало. И, конечно, мы должны делать все, чтобы наши ребята на фронте ни в чем не нуждались, были всем обеспечены, чувствовали нашу поддержку. И, конечно, экономика нашей страны, нашего города должна преодолевать все эти санкции, по сути дела санкционую войну, которую нам объявили, поддерживать социальное благополучие населения", - пояснил мэр.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что Государственной наградой Российской Федерации удостоен митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Также знак отличия "За безупречную службу городу Москве" получил главный раввин России, председатель совета местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Московская еврейская религиозная община" Адольф Шаевич.

В свою очередь, за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность почетное звание "Почетный деятель искусств города Москвы" было присвоено народной артистке Российской Федерации, артисту драмы - ведущему мастеру сцены Государственного академического театра имени Моссовета Ольге Остроумовой. Кроме того, медалью Луки Крымского была награждена группа медицинских работников. Всего мэром были награждены 40 заслуженных москвичей.