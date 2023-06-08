8 июня, 11:46,
обновлено 8 июня, 12:09
Военная операция на Украине

Семьи погибших в СВО добровольцев будут получать удостоверение, подтверждающее льготы

Выдавать документ будут военкоматы регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства, для этого родственнику надо будет подать заявление

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о выдаче семьям погибших добровольцев - участников специальной военной операции (СВО) удостоверений, подтверждающих их статус. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получать удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты", - говорится в сообщении.

Выдавать документ будут военкоматы регионов РФ по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства, для этого родственнику надо будет подать заявление, отметили в кабмине.

Речь идет о родственниках погибших участников добровольческих формирований, созданных по решению органов власти для содействия вооруженным силам в ходе специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Как напомнили в правительстве, на них распространяются права, льготы и меры социальной поддержки, предусмотренные законом о ветеранах, включая ежемесячные выплаты, компенсации и пенсии по потере кормильца. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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