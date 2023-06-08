Замглавы самарского главка МВД освободили от должности после дела об отравлении сидром

Из органов внутренних дел также уволят начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковника внутренней службы Александра Ремнева, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после комплекса мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот сидра под торговой маркой "Мистер сидр". Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев", - сказала она.