8 июня, 11:47,
обновлено 8 июня, 12:06
Массовое отравление сидром в регионах России

Замглавы самарского главка МВД освободили от должности после дела об отравлении сидром

ГУ МВД РФ по Самарской области
Юрий Сафронов
© ГУ МВД РФ по Самарской области

Из органов внутренних дел также уволят начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковника внутренней службы Александра Ремнева, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после комплекса мероприятий по установлению каналов поступления в нелегальный оборот сидра под торговой маркой "Мистер сидр". Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области. Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев", - сказала она. 

Теги:
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияСамарская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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