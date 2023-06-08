Жители Орловской области собрали более 1 млрд рублей на поддержку СВО

Гуманитарный груз собирают исходя из заявок мобилизованных, военнослужащих по контракту, добровольцев, уточнил губернатор региона Андрей Клычков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жители Орловской области, где проживают около 700 тыс. человек, собрали более 1 млрд рублей на поддержку специальной военной операции. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Андрей Клычков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я сам проехал все наши новые территории, их посетил, в ближайшее время планирую опять ехать. Мы собрали вместе с жителями, вместе с бизнесом нашего небольшого региона более 1 млрд рублей, тысячи тонн гуманитарных грузов", - сказал Клычков.

Он также рассказал, что в регионе выстроили работу в этом направлении, благодаря чему с марта 2022 года еженедельно отправляется два-три гуманитарных конвоя. Гуманитарный груз собирают исходя из заявок мобилизованных, военнослужащих по контракту, добровольцев.

"Мы нашли практически всех наших мобилизованных, где они размещены по частям, и им персонально довозим, не забывая тех, кто находится рядом, потому что мы не везем только орловчанам, мы везем всем, кто там находится в подразделении", - добавил Клычков.