В Орловской области откроют "Кванториум" на базе бывшего развлекательного клуба

В регионе идет строительство большого количества социальных объектов, рассказал губернатор Андрей Клычков

ТАСС, 8 июня. Детский технопарк "Кванториум" откроется в Орловской области на территории бывшего развлекательного клуба в центре областной столицы. Об этом сообщил в четверг губернатор Орловской области Андрей Клычков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Выкупили мы из частной собственности бывший развлекательный клуб, и в нем будем делать новый "Кванториум". В самом центре, в городском парке объект. Это хорошее место и открытое пространство для наших детей", - сказал Клычков.

Клычков добавил, что в регионе идет строительство большого количества социальных объектов, в этом году завершается строительство самой большой в регионе школы на 1 225 мест, а также реконструкция Красного моста в Орле.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что до конца 2024 года в регионе будет построено два стационарных и два передвижных "Кванториума". Это позволит значительно увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые смогут получать дополнительное образование в области технического творчества.