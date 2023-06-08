В Днепропетровской области после ЧП на Каховской ГЭС погибло около 28 тыс. карасей

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о гибели около 850 кг биологического ресурса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 28 тыс. особей карасей погибло в селе Марьянском Днепропетровской области в результате резкого обмеления Каховского водохранилища из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Представители государственного агентства мелиорации и рыбхоза подсчитали, что погибло около 850 кг биологического ресурса - караси, приблизительно 28 тыс. особей", - написал он в Telegram-канале.

7 июня украинские СМИ сообщали о массовой гибели рыбы в селе Марьянском, расположенном на берегу Каховского водохранилища. В Telegram-канале издания "Страна" была опубликована видеозапись, на которой демонстрировалось открытое из-за отступившей воды дно водохранилища, усеянное мертвой рыбой.