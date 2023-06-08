В Северной Осетии построят современный спорткомплекс нового поколения

Фиджитал-центр включит в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Современный спортивный комплекс нового поколения - фиджитал-центр построят во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии в четверг по итогам рабочей поездки в республику первого заместителя министра спорта России Азата Кадырова.

"Во Владикавказе в этом году начнут строить современный спортивный комплекс нового поколения - фиджитал-центр. На площадке будет создано единое пространство для совершенствования навыков как в классических, так и цифровых видах спорта. Оно включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности", - говорится в сообщении.

До конца года на создание объектов инфраструктуры спорта будет направлено почти 3 млрд рублей. "Сегодня во всех районах республики работают спортивные объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы, открытые площадки. Продолжается строительство современных спортивных объектов. В 2022-2023 годах у нас реализуются 12 объектов инфраструктуры спорта почти на 3 млрд рублей. Большое содействие нам оказывает Министерство спорта России. Сегодняшний диалог имеет важную роль, наша команда настроена на результат и большие спортивные достижения", - сообщил премьер региона Борис Джанаев.

В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" в Северной Осетии построены многофункциональные спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа и ГТО-площадки. Во Владикавказе открылся современный тренировочный центр по спортивной борьбе, а в Ардоне - спортивный комплекс. После масштабной реконструкции заработал стадион "Пищевик". Также во Владикавказе идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и крытого футбольного манежа. Запланировано оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малой площадки ГТО в поселке Заводской.

Также Азат Кадыров побывал на крупных спортивных объектах республики. Среди них - реконструируемый республиканский стадион "Спартак". Азат Кадыров отметил, что в регионах страны, в том числе и в Северной Осетии, появляется все больше инвесторов, готовых вкладывать средства в спорт, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы эта сфера становилась полноценной отраслью экономики. "Любой новый объект - это экономика, новые рабочие места, возможности для малого и среднего предпринимательства, рост сопутствующих услуг. Спортивные объекты как сфера приложения инвестиций имеют перспективу экономической рентабельности", - сказал он.