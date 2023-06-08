Над Оттавой и Монреалем рассеялся дым от лесных пожаров

Уровень загрязнения воздуха оценивается в 3 и 2 балла соответственно

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Дымка от лесных пожаров, которой последние несколько дней было затянуто небо над Оттавой (провинция Онтарио) и Монреалем (Квебек), рассеялась. Как сообщается в четверг на сайте национального метеобюро, уровень загрязнения воздуха в Оттаве в настоящее время оценивается в 3 балла по 10-балльной шкале, в Монреале - 2 балла.

Во вторник для Оттавы и Монреаля этот показатель составлял 7 баллов. За ночь ситуация резко изменилась из-за прошедших дождей и усиления скорости ветра. В Торонто, согласно информации метеобюро, ситуация по-прежнему тяжелая: уровень загрязнения воздуха оценивается уже в 8 баллов, тогда как во вторник он составлял 7 баллов.

Небо над Оттавой заволокло еще в понедельник. Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, во вторник и среду в столичных школах детей не пускали на улицу во время перемен, а в городе были отменены все мероприятия на свежем воздухе. Многие жители города ходили по улицам в защитных масках.

Ранее канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, в настоящее время в Канаде зафиксировано 414 лесных пожаров, распространение огня в 239 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь лесных пожаров министр не уточнил. Дымом от пожаров в начале недели заволокло небо в Оттаве, Торонто и Монреале, а также в Нью-Йорке и других городах на северо-востоке США. Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.