Первые результаты ЕГЭ-2023 можно узнать с помощью портала "Госуслуги"

Как сообщили в Минцифры РФ, информация на портал поступает постепенно

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первые результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году по химии, географии и литературе стало возможно узнать через портал "Госуслуги". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минцифры РФ.

"На "Госуслугах" уже можно узнать результаты ЕГЭ по химии, географии и литературе. Данные на портал поступают постепенно, по мере их обработки", - сказано в сообщении. Как отмечается в сообщении, на "Госуслуги" загружены итоги экзаменов с 2019 года и результаты предварительного этапа.

Чтобы узнать результаты ЕГЭ, нужно войти на портал под своей подтвержденной учетной записью, перейти в раздел "Документы", выбрать вкладку "Образование", а затем, в блоке "Результаты ЕГЭ", нажать кнопку "Запросить". "Если результаты уже готовы, они появятся в личном кабинете в течение нескольких секунд", - говорится в сообщении.

"В среднем данные на "Госуслуги" поступают в течение 10 дней после экзамена. Максимальный срок публикации результатов - 17 дней", - уточнили в министерстве.