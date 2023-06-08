Выставка о жизни Петра I вошла в экспозицию всех парков "Россия - моя история"

Мультимедийная экспозиция представляет не только художественную составляющую, но также предлагает ознакомиться с большой научно-исследовательской работой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Мультимедийная экспозиция "30 картин из жизни Петра Великого" заняла постоянное место во всех исторических парках "Россия - моя история" в стране. Ранее, в 2022 году, одноименная выставка открылась на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в день 350-летия со дня рождения первого российского императора - теперь же в обновленном формате ее смогут увидеть более чем в 20 городах России.

"Мы видим, что интерес к личности Петра, интерес к событиям этого времени, интерес к смысловой наполненности каждого его действия, подчиненность его жизни единой цели - все это в современных условиях приобретает совершенно новое измерение и находит новое качественное восприятие. Мы очень рады, что выставка, которая в 2022 году была успешно проведена в Санкт-Петербурге, теперь уже в мультимедийном формате будет доступна по всей стране", - сказал на церемонии открытия официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Мультимедийная экспозиция представляет не только художественную составляющую, но также предлагает ознакомиться с большой научно-исследовательской работой. Посетители смогут больше узнать о жизни Петра Великого с помощью видеороликов, разнообразной инфографики, а также познавательной информации, которая содержится в исторических справках, подготовленных специально для проекта. Экспозиция стала результатом сотрудничества "Газпрома", Государственного музей-заповедника "Петергоф", Государственного Русского музея, Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина и исторического парка "Россия - моя история". Выставка 2022 года и сегодняшняя мультимедийная экспозиция отсылает зрителя к масштабной выставке 1872 года и содержат копии 14 сохранившихся с тех времен полотен.

"Российской традиции повторять знаменитые исторические выставки более ста лет. Мы с интересом участвуем в подобных проектах, которые направлены на продвижение истории и просвещения в стране. Проект "30 картин из жизни Петра Великого" увенчал год 350-летия Петра Первого, но не стал его точкой. Скорее, многоточием, так как работа по популяризации его имени, значения его достижений для нашей страны, можно сказать, только началась", - отметил в своем выступлении директор исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин.

Петр I (1672-1725) - первый российский император. Провел реформы государственного управления - создал Сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и политического сыска, подчинил церковь государству, провел деление страны на губернии, перенес столицу в Санкт-Петербург. Руководил постройкой флота и созданием регулярной армии. По инициативе Петра I открыты Академия наук, многочисленные учебные заведения, принята гражданская азбука.