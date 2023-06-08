Новая кампания по безопасности на дорогах в России включит нормы езды на электросамокатах

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин сообщил, что целью проекта "Безопасность дорожного движения" является сокращение смертности на дорогах в 3,5 раза по отношению к 2017 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новая социальная кампания по пропаганде безопасного дорожного движения "Продвижение безопасности" запущена в России. Как сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин, она будет уделять внимание в том числе вопросам правильного поведения при езде на электросамокатах.

"Сегодня мы даем старт новой социальной кампании под названием "Продвижение безопасности", эта компания будет проводиться в рамках федеральной программы "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Кампания направлена на повышение культуры взаимодействия участников дорожного движения", - отметил он на пресс-конференции, посвященной началу мероприятия.

Понарьин рассказал, что целью проекта "Безопасность дорожного движения" является сокращение смертности на дорогах в 3,5 раза по отношению к 2017 году. В запущенной кампании, пятой по счету, обобщен опыт предыдущих лет. "Социальная кампания будет затрагивать 40 субъектов РФ и включать в себя четыре главные компоненты: правильный выбор скорости, отвлечение внимания, взаимодействие пешеходов и участников дорожного движения и повышение внимания при участии в дорожном движении", - отметил он.

"Задача нашей кампании - сосредоточиться вокруг человека. Этот человек должен найти себя в системе транспортного обеспечения, научиться правильно себя вести не только в пешем порядке или на автомобиле, но еще и на новом средстве передвижения - средстве индивидуальной мобильности", - сказал Понарьин.

Главный показатель федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году он должен составлять не более четырех погибших в ДТП на 100 тыс. человек.