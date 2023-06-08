В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии сбоев на ЕГЭ по обществознанию

На участие в экзамене в основной срок 8 июня было зарегистрировано более 297 тыс. человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию прошел в четверг без сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"ЕГЭ по обществознанию в основной срок 8 июня прошел в штатном режиме. На участие в экзамене в этот день было зарегистрировано более 297 тыс. человек, из них более 292 тыс. - выпускники текущего года. Для его проведения было задействовано более 4 тыс. экзаменационных пунктов в России и за рубежом. Мониторинг хода экзаменов вели общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора", - говорится в сообщении.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ продолжат 13 июня экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.