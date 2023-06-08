В Армении сообщили о тесном сотрудничестве с РФ в сфере образования

Как отметили в Ереване, для студентов из республики в российских вузах ежегодно выделяются места, количество которых все время увеличивается

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Армения из числа стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наиболее тесно сотрудничает в сфере образования с Россией. Об этом на полях Второго молодежного форума Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сообщил ТАСС заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

"У нас в двустороннем формате очень большие и тесные связи", - сказал он, добавив, что уровень сотрудничества очень высокий.

По его словам, наиболее активный процесс обмена студентами Армения ведет именно с РФ. Мартиросян отметил, что для студентов из республики в российских вузах ежегодно выделяются места, количество которых все время увеличивается, вузы Армении также принимают граждан РФ. "Самая тесная взаимосвязь в рамках стран - участниц ЕАЭС и СНГ - это с РФ", - подытожил он.

Мартиросян также добавил, что параллельно с его пребыванием на площадке в Сочи, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян принимает участие в первом международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани, что лишний раз подтверждает тесное сотрудничество между Москвой и Ереваном в этой сфере.