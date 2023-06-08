В Петербурге Троицкий мост изменит график разводки из-за подготовки к "Алым парусам"

Остальные мосты разводятся по графику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. График разводки Троицкого моста в Петербурге будет изменен из-за подготовки к празднику выпускников "Алы паруса" в ночь с 11 на 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"В связи с проведением репетиций праздника выпускников "Алые паруса" изменится время разводки Троицкого моста: в ночь с 11 на 12 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводятся по графику", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что в связи с празднованием 12 июня Дня России, в ночь с 12 на 13 июня мосты разводиться не будут, исключением станет Троицкий мост.

"В ночь с 12 на 13 июня переправа [Троицкий мост] будет разведена в 23:00 и наведена в 04:55. Остальные мосты разводиться не будут. Согласно п. 4.5 постановления правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации", - также говорится в сообщении.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Праздник проводится в формате яркого шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом. В этом году, как и в 2022-м, "Алые паруса" пройдут 24 июня.