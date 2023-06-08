В Госавтоинспекции заявили о неготовности к запуску роботакси без водителя

В ведомстве отметили, что сейчас в России полностью беспилотных транспортных средств - единицы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Готовности к запуску высокотехнических транспортных средств в России ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно нет. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.

Он отметил, что на сегодняшний момент полностью беспилотных транспортных средств - единицы. "Если мы говорим про нашу страну, то корректнее было бы говорить о высокоавтоматизированных транспортных средствах. <...> Пока ни технически, ни инфраструктурно, ни законодательно мы не подошли к тому моменту, чтобы полностью без водителя пустить в движение автомобиль такого высокого класса автоматизации", - сказал он журналистам.

В пресс-службе "Яндекса" в среду сообщили, что в тестовом режиме запустили в московском районе Ясенево роботакси - автомобили, управляемые искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, а в тестировании смогут поучаствовать пользователи не младше 18 лет. Согласно действующим законам, в машине будет находиться водитель-испытатель, который проследит за безопасностью поездки. В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что в Ясеневе работает "несколько десятков автономных машин, в том числе роботакси для жителей", не уточнив их точное число. Первые испытания роботакси "Яндекса" прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве, с тех пор жители Иннополиса совершили более 60 тыс. поездок на роботакси.