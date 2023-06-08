Украинцев предупредили о возможных проблемах со светом после ЧП на Каховской ГЭС

По данным "Укрэнерго", в подконтрольных Киеву районах Херсонской области без света остались около 20 тыс. потребителей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о возможных перебоях в энергоснабжении в связи со снижением мощности производства электричества на днепровских гидроэлектростанциях после разрушения Каховской ГЭС.

"Из-за прорыва Каховской ГЭС на Украине могут быть проблемы со светом", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным "Укрэнерго", в подконтрольных Киеву районах Херсонской области без света остались около 20 тыс. потребителей.

В компании пояснили, что гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, "снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы снизить затопление". В связи с этим 7 июня вечером Украине "пришлось аварийно импортировать электричество из Румынии", отметили в компании. "Укрэнерго" информирует также, что в вечерние часы из-за ограниченного количества энергоблоков, находящихся в работе, может возникать дефицит мощности, и рекомендует с 19:00 до 22:00 (время совпадает с московским) снижать нагрузку на энергосистему.

7 июня генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что компания намерена сократить сброс воды на каскаде плотин Днепра и накапливать ее в водохранилищах выше по течению реки, чтобы уменьшить масштаб затопления районов, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.

Удар по Каховской ГЭС

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 40 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. 6 июня в Новой Каховке и соседних селах в целях безопасности и сохранности электрооборудования было отключено электричество, 8 июня мэр города Владимир Леонтьев сообщил о постепенном восстановлении энергоснабжения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.