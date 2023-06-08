В Дагестане введут в эксплуатацию магистральный водовод в 2025 году

Водовод "Чиркей-Махачкала-Каспийск" обеспечит питьевой водой более 900 тыс. человек в регионе

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Строительство крупного водовода "Чиркей-Махачкала-Каспийск", который обеспечит питьевой водой более 900 тыс. человек в Дагестане, завершат в 2025 году за счет инфраструктурного кредита. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

"Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2025 году единым комплексом. По состоянию на сегодняшний день поставлено 1,78 из 78 км трубы (2,28 %). Рисков неосвоения средств инфраструктурного бюджетного кредита не видится. <…> Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 903 тыс. человек", - цитирует пресс-служба министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артура Сулейманова.

Ранее сообщалось, что для строительства водовода регион получил инфраструктурный кредит на сумму 10,5 млрд рублей.