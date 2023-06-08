Карты "Подорожник" в новом дизайне поступят в продажу в Петербурге ко дню города

Выпуск серии также приурочен ко Дню Рождения Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Карты "Подорожник" из еще одной серии, приуроченной к 320-летию со Дня основания Санкт-Петербурга, поступят в продажу во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"9 июня во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок" с момента их открытия можно будет приобрести карты "Подорожник" из еще одной серии, приуроченной к 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. В реализацию "Подорожники" в новом уникальном дизайне поступят только в виде карт. Тираж составит 50 тысяч штук - в 10 раз больше, чем стандартный тираж в 5 000 штук, что обеспечит возможность приобрести карту всем желающим", -говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выпуск серии также приурочен ко Дню Рождения Петра I - 9 июня. В связи с празднованием 320-летия Санкт-Петербургу разработаны несколько серий "Подорожников" в уникальном дизайне. Эксклюзивные тиражи будут выпускаться в течение всего юбилейного года около пяти раз.

В ноябре 2022 года новый дизайн единого проездного "Подорожник" в Петербурге уже посвящали первому составу метро "Балтиец", юбилею фильма "Брат" Алексея Балабанова, в продажу он поступил 13 октября 2022 года на 17 станциях метрополитена, как позже сообщали в социальных сетях пассажиры, карты с изображением Данилы Багрова на многих станциях закончились уже в 7 утра того же дня. В течение прошлого года дизайн "Подорожника" также уже посвящали новой модели транспортного обслуживания, 350-летию со дня рождения Петра I и 300-летию прокуратуры России.