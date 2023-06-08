Мишустин назвал базовым условием для развития ЕАЭС работу по климатической повестке

Как отметил премьер-министр РФ, "Киргизия, Казахстан и Россия уже поставили цели по достижению углеродной нейтральности"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Работе по климатической повестке сейчас уделяется большое внимание в разных странах мира, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не остается в стороне, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в заявлении по итогам заседания межправсовета ЕАЭС.

"Отдельно хочу сказать о климатической повестке, которая в фокусе внимания Евразийского межправсовета. Сейчас, конечно, не только развитые, но и развивающиеся государства очень активно внедряют углеродное регулирование, инструменты зеленого финансирования и поддерживают различные технологии в этой сфере", - сказал он.

В пример Мишустин привел опыт Китая, Индонезии, Таиланда и прочих стран. "Конечно, нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Киргизия, Казахстан и Россия уже поставили цели по достижению углеродной нейтральности. Для их выполнения реализуются соответствующие стратегии, которые были приняты. Считаем, что работа по климатической повестке является базовым условием для дальнейшего развития каждого из наших государств и, конечно, для ЕАЭС в целом", - заключил премьер-министр РФ.