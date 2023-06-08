СМИ: федеральные служащие в ОАЭ смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю

По информации газеты The National, при этом они не должны работать более 10 часов в день, или 40 часов в неделю

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Служащие федерального правительства Объединенных Арабских Эмиратов с 1 июля смогут подать заявление на переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщила в четверг эмиратская газета The National.

По ее информации, федеральные госслужащие получат право отрабатывать рабочие часы за четыре дня вместо пяти. При этом они не должны работать более 10 часов в день, или 40 часов в неделю. Переход на сокращенную рабочую неделю должен быть согласован с работодателем.

Кроме того, федеральные госслужащие в ОАЭ получили возможность работать удаленно как в стране, так и за ее пределами. Однако такой формат работы возможен только по согласованию с руководством и в течение определенного периода времени.

В ноябре 2021 года возможность работать четыре дня получили работники частного сектора. Кроме того, они могут работать только три дня в неделю при условии, что за этот период отработали 40 часов. В январе 2022 года власти ОАЭ установили для госслужащих рабочую неделю, которая длится четыре с половиной дня. В то же время в эмирате Шарджа была введена собственная четырехдневная рабочая неделя для государственных служащих. За первые три месяца после этого в эмирате отметили снижение числа ДТП и несчастных случаев.