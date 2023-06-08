Астраханская область удвоит размер региональной выплаты участникам СВО

Размер выплаты вырос до 150 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил в два раза увеличить размер установленной единовременной региональной денежной выплаты участникам специальной военной операции (СВО), повысив ее до 150 тыс. рублей, а также назначить единовременные выплаты участникам СВО, получившим ранения.

"Я вношу законопроект о расширении мер поддержки астраханцам-участникам СВО и их семьям. В первую очередь, это увеличение вдвое - до 150 тыс. рублей - единовременной региональной выплаты. <…> Предлагаю установить единовременную региональную выплату участникам СВО, получившим легкое ранение, травму или контузию, в размере 250 тыс. рублей, а за тяжелое ранение - 500 тыс. рублей", - сообщил он в рамках конференции астраханского отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" с участием первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

В рамках конференции секретарь Астраханского регионального отделения партии "Единая Россия" Геннадий Орденов сложил свои полномочия, а по результатам тайного голосования делегатов новым секретарем был избран губернатор региона Игорь Бабушкин.

По словам Турчака, избрание на этот пост главы Астраханской области позволит еще эффективнее решать задачи партийного строительства и социально-экономического развития региона. В ходе конференции он вручил Бабушкину партийный билет "Единой России".

Ранее сообщалось, что размер единовременной региональной денежной выплаты участникам СВО в Астраханской области составляет 75 тыс. рублей.