Представитель РФ: утверждения Украины о расовой дискриминации в Крыму безосновательны

Как заявила на слушаниях в Международном суде ООН Мария Заболоцкая, все указывает на то, что украинские претензии по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой конвенции "основываются на безосновательных обвинениях"

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Утверждения украинской стороны о том, что в Крыму имеет место расовая дискриминация, оскорбительны и безосновательны. Об этом заявила в четверг представитель РФ на слушаниях в Международном суде ООН Мария Заболоцкая, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Украина обвиняет Россию в целенаправленной и систематической кампании по расовой дискриминации в Крыму, - заметила она. - РФ отвергает эти ложные и оскорбительные утверждения". По словам Заболоцкой, все указывает на то, что украинские претензии по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой конвенции "основываются на безосновательных обвинениях". "Убеждены, что суд сможет увидеть реальность, скрывающуюся за выдуманной историей Украины", - подчеркнула представитель РФ.

Ранее другой представитель РФ на слушаниях Александр Шульгин обратил внимание на то, что "в Крыму тщательно оберегается культурное наследие крымско-татарского и украинского народов", а меры борьбы с экстремизмом не имеют никакой этнической подоплеки и "обусловлены заботой о безопасности самих крымчан".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания по существу дела проходят с 6 по 14 июня.