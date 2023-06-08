Кировская область поможет Веселовскому району Запорожья отремонтировать дороги и школы

Регион также поможет подшефной территории подготовиться к зиме

КИРОВ, 8 июня. /ТАСС/. Кировская область планирует оказать помощь подшефной территории - Веселовскому району Запорожской области, в том числе в ремонте дорог, соцобъектов, а также подготовке к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам подписания соглашения с Веселовским районом.

"Делегация Кировской области вновь посетила Веселовский район Запорожской области, область подписала соглашение о сотрудничестве с районом. Во время этой поездки было подписано соглашение о сотрудничестве между Кировской областью и Веселовским районом Запорожья. Один из пунктов соглашения - оказание помощи и поддержки Веселовскому району. Внимание, в первую очередь, будет уделяться вопросам подготовки систем жизнеобеспечения к зиме, ремонту дорог, учреждений образования, социальных объектов", - говорится в сообщении.

Делегацию возглавил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев. На подшефную территорию доставили гуманитарную помощь: необходимую для обеспечения качественного образования в школах технику, а также оборудование для поддержания чистоты в населенных пунктах. Волонтеры Комитета семей воинов Отечества и помощник депутата Государственной Думы Константин Ситчихин подарили детям, оставшимся без попечения родителей, игрушки от кировской фабрики "Весна".

Детской юношеской спортивной школе передали компьютер с принтером, также по просьбе спортивной школы кировчане привезли закупленные группой компаний "Тигран Великий" экипировку и макеты для юных спортсменов греко-римской борьбы, волейбольные, баскетбольные и гимнастические мячи, чтобы ребята могли полноценно готовиться к соревнованиям. А одежду для детей-сирот предоставил кировский бренд "Клевер".