Кириенко объехал Голую Пристань и Алёшки

Там сложилась самая напряженная обстановка после прорыва дамбы Каховской ГЭС, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объехал затопленные территории Голой Пристани и Алёшек, где сложилась самая напряженная обстановка после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко сегодня работает в зоне ЧС в Херсонской области. Чтобы объективно оценить ситуацию, вместе объехали затопленные территории Голой Пристани и Алёшек - здесь ситуация сейчас самая напряженная. О ходе спасательной операции на месте доложили руководители штабов МЧС", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что сейчас наращивается группировка спасателей, несмотря на постоянные обстрелы ВСУ. Жителей, которые спасались от воды на крышах и верхних этажах домов, перевозят в пункты временного размещения.