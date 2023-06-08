8 июня, 14:36,
обновлено 8 июня, 14:51

Кириенко объехал Голую Пристань и Алёшки

Эрик Романенко/ ТАСС
Руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Эрик Романенко/ ТАСС

Там сложилась самая напряженная обстановка после прорыва дамбы Каховской ГЭС, отметил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко объехал затопленные территории Голой Пристани и Алёшек, где сложилась самая напряженная обстановка после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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"Первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко сегодня работает в зоне ЧС в Херсонской области. Чтобы объективно оценить ситуацию, вместе объехали затопленные территории Голой Пристани и Алёшек - здесь ситуация сейчас самая напряженная. О ходе спасательной операции на месте доложили руководители штабов МЧС", - написал он в своем Telegram-канале.

Алексеенко добавил, что сейчас наращивается группировка спасателей, несмотря на постоянные обстрелы ВСУ. Жителей, которые спасались от воды на крышах и верхних этажах домов, перевозят в пункты временного размещения. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей Владиленович
© Информационное агентство ТАСС
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