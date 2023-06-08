Администрацию Петрозаводска обязали спроектировать зоны санитарной охраны Онежского озера

По данным прокуратуры, разработка проекта необходима для исключения негативного воздействия на окружающую среду

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд обязал администрацию столицы Карелии и предприятие "ПКС-Водоканал" разработать проект зон санитарной охраны Онежского озера, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"По иску природоохранного прокурора Петрозаводским городским судом вынесено судебное решение о возложении обязанности на администрацию Петрозаводского городского округа и АО "ПКС-Водоканал" разработать проект зон санитарной охраны источника водоснабжения - Онежского озера", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, разработка проекта необходима для исключения негативного воздействия на окружающую среду и человека путем ограничения или запрета отдельных видов хозяйственной деятельности в границах таких зон. В 2023 году аналогичные требования были удовлетворены в отношении озера Янисъярви в Сортавальском районе и Путкинского водохранилища в Кемском районе.