Собянин: студенческий квартал около МГТУ им. Баумана в Москве благоустроят

Специалисты приступили к благоустройству 13 улиц и переулков

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пространство около МГТУ им. Баумана в Москве благоустроят, в студенческом квартале создадут новый центр притяжения для учащихся и жителей района. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Знаменитая Бауманка - старейший технический университет России, один из 10 лучших вузов страны. Сейчас он активно обновляется, ведутся большие работы по строительству новых корпусов. А пространство рядом с вузом - настоящий студенческий квартал, там всегда много молодежи", - написал мэр.

Он отметил, что в обновленном пространстве будут созданы комфортные условия для пешеходов, специалисты приступили к благоустройству 13 улиц и переулков. Общая площадь работ составляет порядка 14 га.

"Расширим по возможности тротуары на 1,5-2 м и заменим их покрытие; приведем в порядок три уличные лестницы и оборудуем две новые; установим порядка 160 новых фонарей и четыре остановки общественного транспорта с зарядными слотами; заменим ограду сквера рядом со школой им. А.С. Пушкина; обустроим места отдыха с лавочками и увеличим количество машино-мест на парковках", - перечислил Собянин.