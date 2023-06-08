В морском вузе Петербурга внедрили новые программы Передовой инженерной школы

Магистерская программа "Проектирование роботизированных комплексов лазерной и электрофизической обработки" рассчитана на подготовку инженеров-конструкторов и инженеров-технологов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского государственного морского технического университета открывает этим летом набор на три новые программы обучения специалистов и магистрантов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"В 2023-2024 году ПИШ Морского технического университета открывает набор на новые программы специалитета и магистратуры. 20 июня начинается прием документов на специалитет по направлению "Комплексное цифровое проектирование судов, кораблей и средств океанотехники", а также на две программы магистратуры - "Проектирование роботизированных комплексов лазерной и электрофизической обработки", "Цифровые технологи в проектировании подводной робототехники", - отметили в министерстве.

Уточняется, что магистерская программа "Проектирование роботизированных комплексов лазерной и электрофизической обработки" рассчитана на подготовку инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Выпускники смогут разрабатывать и эксплуатировать высокотехнологичное оборудование для производства сложных изделий различного целевого назначения. Основными дисциплинами курса стали компьютерный анализ технологических объектов и процессов, промышленная робототехника, периферийные устройства и автоматика, промышленная электроника и другие.

Программа "Цифровые технологии в проектировании подводной робототехники" разбита на модули, которые может выбирать магистрант в зависимости от профиля обучения: инженер-исследователь или инженер-конструктор. Главные дисциплины, по которым будут обучаться студенты: математическое моделирование объектов подводной робототехники, промышленные цифровые технологии, конструирование подводных аппаратов, робототехнические измерительные комплексы и др.

При обучении на специалитете по направлению "Комплексное цифровое проектирование судов, кораблей и средств океанотехники" учащиеся узнают, как использовать цифровые средства проектирования и строительства гражданских судов, кораблей, средств океанотехники в современных системах автоматизированного проектирования. Также курс рассчитан на развитие у студентов исследовательских навыков в области компьютерного инженерного моделирования архитектуры проектируемых судов и объектов морской техники. Основными дисциплинами программы стали проектирование судов, конструкция корпуса судов, прочность корабля, теория корабля, технология судостроения, проектирование ледоколов, судов ледового класса, надводных кораблей, прикладное программирование кораблестроительных задач.

Федеральный проект "Передовые инженерные школы" был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных председателем правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Проект стартовал в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.