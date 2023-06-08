В поселке Калмыкии зафиксировали очаг заболеваемости корью

Глава Минздрава региона Булат Сараев акцентировал внимание на том, что единственный способ защиты - это плановая профилактическая прививка

ЭЛИСТА, 8 июня. /ТАСС/. Четыре случая заболевания корью с середины мая лабораторно подтверждены в поселке Прикумский Черноземельского района Калмыкии, который граничит с Республикой Дагестан. Среди заболевших - ребенок, сообщил ТАСС в четверг главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"С середины мая лабораторно подтверждены четыре случая заболевания корью у жителей поселка Прикумский в Черноземельском районе, один из них у - ребенка. Это первые в этом году случаи в нашем регионе. Поселок Прикумский граничит с Дагестаном, где неблагоприятная эпидостановка по кори. Ситуацию держим на контроле", - сказал он.

Как сообщил в своем официальном Telegram-канале министр здравоохранения республики Булат Сараев, состояние больных расценивается как средней тяжести, у одного пациента зарегистрирована пневмония. Еще у двух пациентов диагноз "корь" пока лабораторно не подтвержден.

Глава Минздрава региона акцентировал внимание жителей Калмыкии на том, что единственный способ защиты - это плановая профилактическая прививка. "Жителям, привитым ранее, вакцинация не нужна. Но невакцинированным и с неизвестным прививочным анамнезом следует в обязательном порядке обратиться в поликлинику для получения вакцины", - добавил Сараев.

Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.