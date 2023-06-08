В Надьлоце после реставрации открылся советский воинский мемориал

Как отметил руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, всего в поселке похоронено 138 советских воинов

БУДАПЕШТ, 8 июня. /ТАСС/. Открытие после реставрации советского воинского захоронения состоялось в четверг в венгерском поселке Надьлоц (область Ноград), расположенном примерно в 100 км к северо-востоку от Будапешта. В ходе торжественной церемонии сотрудники посольства России в Венгрии возложили венок и цветы к мемориальному комплексу, созданному в память о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Шерали Мамасолиев, "захоронение расположено в центре населенного пункта Надьлоц во дворе церкви и представляет собой участок из братской могилы с надгробными знаками и центральным обелиском, увенчанным позолоченной звездой". В этом году оно было отремонтировано посольством РФ в Венгрии.

"Имена похороненных в Надьлоце советских воинов были установлены представительством и впервые увековечены на мемориальных плитах. Всего в Надьлоце похоронено 138 советских воинов, их имена нанесены на мемориальные плиты", - сказал Мамасолиев.

В конце мая в той же области Ноград состоялось открытие после реставрации советских воинских захоронений в поселках Тар и Луцфалва. В братских могилах там покоятся 276 советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении Венгрии от фашизма.

В период Великой Отечественной войны в Венгрии погибли более 140 тыс. советских солдат и офицеров. В сражениях на территории этой страны участвовали соединения 2-го и 3-го Украинских фронтов. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистскими войсками в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 годов погибли более 80 тыс. советских воинов.