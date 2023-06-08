Жителей приграничных районов Белгородской области готовы разместить в ростовских ПВР

В настоящее время в Ростовской области действует 31 ПВР, где находятся около 3,5 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области предоставят жителям приграничных районов Белгородской области возможность размещения в ПВР, развернутых в регионе с февраля 2022 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"Меры поддержки, которые с 19 февраля 2022 года оказываются жителям Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, теперь распространены и на граждан, прибывающих из Белгородской области. Поправки [в распоряжение от 19 февраля 2022 года] предусматривают, что жители Белгородской области смогут проживать в пунктах временного размещения на территории Ростовской области и получать гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

По данным властей, в настоящее время в Ростовской области действует 31 ПВР, где находятся около 3,5 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ в Шебекино находиться опасно, людям пока не разрешают вернуться обратно. Из города в безопасные места вывезены более 250 человек.

В свою очередь, власти Воронежской и Липецкой областей сообщали, что готовы к приему жителей приграничных районов Белгородской области.