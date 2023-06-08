Балицкий заявил, что глубина Днепра позволяет наполнять водой каналы в Крым и Бердянск

Сейчас глубина Днепра в районе Запорожской области составляет 13,04 м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глубина Днепра в районе Запорожской области, по прогнозам, уменьшится не более чем на 7 м из-за неконтролируемого сброса воды в дамбе Каховского водохранилища после прорыва ГЭС, что не отразится на безопасности Запорожской АЭС, а также позволит наполнять водой Северо-Крымский и Каховский каналы. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня мы имеем глубину в Днепре 13,04 м. Вода практически перестает уходить в том объеме, в котором было. Мы потеряли пять метров Днепра. Еще предполагается, что не более двух метров, может, меньше, будет утрачено. Таким образом, семь метров - это максимально, что будет", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий отметил, что этих глубин достаточно для безопасной работы системы охлаждения Запорожской АЭС. "До 10 м - у нас сейчас 13 - мы еще будем продолжать наполнять каналы. Больше будет сложно это делать. Имеется в виду Крымский канал и наш, который идет в направлении Бердянска. Эти каналы будут работать", - сказал он.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, 5 человек погибли, более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.