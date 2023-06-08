В Ивановской области ввели отсрочку по аренде для мобилизованных и контрактников

По данным облправительства, отсрочка предоставляется на время прохождения службы и на 90 календарных дней со дня ее окончания

ТАСС, 8 июня. Мобилизованные, контрактники и добровольцы из Ивановской области на время службы и на 90 дней после нее получили право на отсрочку арендной платы на имущество, которое находится в собственности региона. Постановление о новой мере поддержки военнослужащих подписал губернатор Станислав Воскресенский, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"В регионе введена дополнительная мера поддержки для семей военнослужащих. Арендаторы находящегося в собственности Ивановской области имущества - мобилизованные, контрактники, а также добровольцы - получают право на отсрочку арендной платы", - говорится в сообщении.

По данным облправительства, отсрочка предоставляется на время прохождения службы и на 90 календарных дней со дня ее окончания. На новую меру поддержки могут рассчитывать военнослужащие, которые арендуют имущество, в том числе земельные участки, находящееся в собственности региона.

В Ивановской области действует несколько региональных мер социальной поддержки членов семей участников специальной военной операции. В частности, дети военнослужащих имеют первоочередное право на прием в детский сад, школу, на предоставление путевок в оздоровительные лагеря. Также выпускникам школ выдают сертификаты, которые гарантируют оплату обучения в вузах региона.