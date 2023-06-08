На территории Владимирской области у погибшей чайки выявили грипп птиц

Фактов заболевания птичьим гриппом среди населения региона не зарегистрировано

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты ветеринарных служб зафиксировали случай птичьего гриппа на территории Владимирской области, вирус гриппа А выявлен у погибшей чайки на реке Каменке в Суздале. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"В <...> патологическом материале (труп чайки) по адресу Владимирская область, Суздальский район, г. Суздаль, ул. Покровская, река Каменка обнаружен РНК (рибонуклеиновая кислота - прим. ТАСС) вируса гриппа А. Фактов заболевания птичьим гриппом среди населения региона не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении ведомства, из-за риска ухудшения эпизоотической ситуации по гриппу птиц рекомендуется не контактировать с дикими и домашними птицами с такими признаками болезни, как нахохливание, опущенная голова, выделения из ноздрей, заторможенность. Также специалисты советуют предупредить детей о том, что диких приц нельзя касаться, еще следует избегать купания в местах обитания водоплавающих птиц, не кормить их.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.