Издательство "Просвещение" представило учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки

Учебник также включает модуль по основам обороны государства

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Модуль "Элементы начальной военной подготовки" включен в курс Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 класса. Соответствующий учебник представило издательство "Просвещение" на международном форуме министров образования "Формируя будущее", передает корреспондент ТАСС.

Модуль начинается с параграфа, посвященного строевой подготовке и воинскому приветствию. Также включены параграфы, направленные на изучение правил обращения с пехотным окружением, действий в общевойсковом бою, а также оказанию первой помощи в бою.

Кроме того, учебник включает в себя модуль по основам обороны государства, в рамках которого планируется изучение правовых основ подготовки к воинской службе, а также модули по военно-профессиональной деятельности и основам противодействия экстремизму и терроризму.

Модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства также продолжатся в учебниках ОБЖ для 11 класса.

В декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило федеральные образовательные программы для российских школ. Ранее в министерстве сообщали, что школы могут ввести модуль по начальной военной подготовке в рамках ОБЖ после одобрения родителей.