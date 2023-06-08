8 июня, 15:50,
обновлено 8 июня, 16:01
Массовое отравление сидром в регионах России

Роспотребнадзор изъял из оборота более 70 тыс. л напитка "Мистер сидр"

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Напиток произведен на территории Самарской области, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора по всей стране изъяли из оборота более 70 тыс. л алкогольного напитка "Мистер сидр", который является потенциально опасным. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.

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"По состоянию на 18:00 8 июня <...> изъято 71,4 тыс. литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре уточнили, что напиток, произведенный на территории Самарской области, изымали специалисты территориальных органов ведомства совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования.

Продукция была выявлена в Астраханской области, Курганской области, Удмуртии, Владимирской области, Крыму, Рязанской области, Мордовии, Волгоградской области, Чувашии, Ульяновской области, Республике Коми, Пермском крае, Пензенской области, Самарской области, Марий Эл, Башкирии и Нижегородской области. 

Теги:
РоссияСамарская областьМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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