В Московском метрополитене в День Карелии открыли фотовыставку о горном парке Рускеала

Выставка будет работать до 22 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фотовыставку "Подземная Рускеала: тайна глубины" фотографа Антона Юшко открыли на станции Московского метрополитена "Выставочная" в День Республики Карелия. Об этом сообщается в четверг на сайте постоянного представительства региона при президенте РФ.

"Сегодня Карелия отмечает День рождения республики. Знаменательно, что в этот день мы открываем для москвичей и гостей столицы уникальную фотовыставку, которая расскажет о первозданной красоте Карелии, ее богатой истории, самобытной культуре. Показать удивительный край озер, тайги и древних легенд мы решили через работы спелеолога, фотографа, журналиста Антона Юшко", - сказал на открытии заместитель главы Карелии - постоянный представитель региона при президенте РФ Владимир Тимофеев.

Фотовыставка, посвященная горному парку, будет работать до 22 июня.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. Сортавальский район является одной из основных точек притяжения туристов в республике. По данным Росстата, в прошлом году Карелия приняла около 1 млн 490 тыс. туристов.