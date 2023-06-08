В АТОР сообщили, что российские организованные туристы в Хургаде находятся в безопасности

В ассоциации отметили, что египетские власти пока не объявляли официально о закрытии пляжей для купания

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Находящиеся в Хургаде российские организованные туристы в безопасности, массового закрытия пляжей там нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента АТОР, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

"С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, пока все в порядке, находимся в процессе уточнения информации. Полностью разделяем призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу. По нашей информации, на текущий момент египетские власти пока не объявляли официально о закрытии пляжей для купания в Хургаде", - сказал он.

АТОР ждет больше подтверждающей информации об инциденте. Данных о том, что погиб именно турист, у ассоциации нет. "Отметим, что последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад. <...> Тем не менее, и в этом случае мы не видели резкого провала спроса", - резюмировал эксперт.

Ранее генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что гражданин России погиб в четверг в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта. Он также подчеркнул, что пляж Dream Beach является муниципальной собственностью, а не принадлежит какой-либо определенной гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России.